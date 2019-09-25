Футбол

ProstoProSportProstoProSportФанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Кононова

"КАМАЗ" выступает в третьем эшелоне российского футбола, в зоне "Урал-Приволжье" чемпионата Олимп-ПФЛ. "Спартак" под руководством Кононова потерпел три поражения подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ), опустившись на девятое место в таблице, а из последних шести встреч уступил в пяти.
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