Футбол
ProstoProSportФанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Кононова
"КАМАЗ" выступает в третьем эшелоне российского футбола, в зоне "Урал-Приволжье" чемпионата Олимп-ПФЛ. "Спартак" под руководством Кононова потерпел три поражения подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ), опустившись на девятое место в таблице, а из последних шести встреч уступил в пяти.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Политика
Захарова назвала речь Зеленского «пропагандистской мишурой»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН «пропагандистской мишурой», которая является примером отвлечения внимания и дезинформации.
РБК 16:08
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек
Более 20 человек пострадали, пять из них госпитализированы в результате аварийной посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.
BFM.ru 13:49
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Главные роли в сериале блестяще сыграли Вячеслав Чепурченко, известный по проекту «Измены», а также пока новые для зрителей лица - Павел Комаров и Вадим Дубровин.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Политика
Зеленский похвастался фото с Трампом
Газета.Ru 15:03
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor вчера в 14:42
Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Кино
Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети
Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.
ФАН 23 сентября в 11:44
Политика
Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, заявив, что у Киева "не очень веселые перспективы".
Российская газета 09:16
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Общество
В Пекине открылся крупнейший в мире международный аэропорт
Вести.Финанс 02:11
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Театры
Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера
Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры 10:06
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Здоровье
Врач Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Александр Мясников, телеведущий и врач, рассказал, как продлить жизнь при такой болезни.
ToDay News Ufa 16:19
Наука
Пластиковые чайные пакетики выделяют микроскопические частицы в чай
Используя электронную микроскопию, команда обнаружила, что один пластиковый пакетик чая при температуре заваривания высвобождает в воду около 11,6 миллиарда микропластичных и 3,1 миллиарда наночастиц.
ГЛАС.RU 12:26
Авто
65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России
65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России по причине вероятного залипания фрикционной муфты.
Tvoe-avto.com 09:46
Происшествия
Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым
Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:26
Энергетика
США ждут больше российского газа в Европе
Таков прогноз Минэнерго страны до 2050 года ЕС, вопреки собственным планам, к 2050 году увеличит как потребление газа, так и зависимость от его поставок из России, следует из ежегодного прогноза Минэнерго США (EIA).
Коммерсантъ 13:52
Футбол
ФИФА одобрила ограничения по аренде игроков и выплатам агентам
Комитет всех заинтересованных сторон футбольной сферы Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил идею по ограничению аренды игроков и агентским выплатам.
RT на русском 14:47