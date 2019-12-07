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РИА НовостиФанаты «Уфы» покинули трибуны на матче чемпионата России с «Ахматом»
Фанаты "Уфы" покинули трибуны на матче 19-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" в знак солидарности с болельщиками московского "Спартака", сообщается в микроблоге башкирского клуба в Twitter. Встреча команд проходит в субботу в Грозном.
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