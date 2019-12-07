РПЛ
РИА НовостиФанаты «Уфы» покинули трибуны на матче чемпионата России с «Ахматом»
Фанаты "Уфы" покинули трибуны на матче 19-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" в знак солидарности с болельщиками московского "Спартака", сообщается в микроблоге башкирского клуба в Twitter. Встреча команд проходит в субботу в Грозном.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Уткин — о семерых фанатах «Уфы», покинувших стадион: как могли, так и поддержали
Чемпионатвчера в 13:52
Болельщики «Уфы» присоединись к акции протеста и покинут матч с «Ахматом»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 09:34
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
Авто
Назван автомобиль года в Японии
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей в России
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Космос
На МКС появился новый чувствительный робот
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Армия и оружие
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники, сообщает РИА Новости.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
Общество
Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво
Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Политика
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращение конфликта на Донбассе, так и его эскалация.
Гаджеты
TSMC планирует запустить производство по 3-нм техпроцессу в 2020 году
Тайваньская компания TSMC запустит серийное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу в 2020 году, заявил вице-президент компании Джей Кей Вон.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Происшествия
Двое подростков умерли в клинике Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ), входящем в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, несмотря на усилия специалистов, сообщили в пресс-службе НМИЦ.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.
Происшествия
СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве
Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Политика
В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Амьен»
«Монако» дома разгромил «Амьен» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Политика
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Происшествия
В ДТП под Оренбургом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП, которое произошло на трассе Оренбург - Акбулак в Оренбургской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.
Общество
Ведущая актриса БДТ Алиса Фрейндлих отмечает юбилей
Актриса театра и кино, народная артистка СССР, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Алиса Фрейндлих сегодня, 8 декабря, отмечает свой 85-летний юбилей.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей
Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей.
Единоборства
Поветкин и Хантер завершили бой вничью
Культура
Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
Армия и оружие
Украинские самолеты впервые за 20 лет осуществили дозаправку в воздухе
Политика
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Происшествия
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.