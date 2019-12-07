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РИА НовостиФанаты «Уфы» покинули трибуны на матче чемпионата России с «Ахматом»
Фанаты "Уфы" покинули трибуны на матче 19-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" в знак солидарности с болельщиками московского "Спартака", сообщается в микроблоге башкирского клуба в Twitter. Встреча команд проходит в субботу в Грозном.
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США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
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Аксенов прокомментировал намерение провести марш на Крым
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Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили
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Британия обвинила русских хакеров в утечке документов
«Русский след» был обнаружен в утечке документов, в которых оговаривается возможность частичной продажи службы здравоохранения.
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Бывшая жена солиста «Иванушек» выходит замуж
View this post on Instagram A post shared by Андрей Зубков (@k1x1k) on Dec 5, 2019 at 11:02am PST «Рамблер» писал, что в апреле Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о кризисе в отношениях с женой, подчеркнув, что «разводиться они, конечно, не будут».
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Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
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Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
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Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
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В Сети опубликовали новые постеры к фильму «Хищные птицы»
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Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
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Напомним, строительство логистического центра площадью около 130 тысяч кв. м обойдётся «Совфрахту» в 14 млрд рублей.
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