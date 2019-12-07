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РИА НовостиРИА НовостиФанаты «Уфы» покинули трибуны на матче чемпионата России с «Ахматом»

Фанаты "Уфы" покинули трибуны на матче 19-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" в знак солидарности с болельщиками московского "Спартака", сообщается в микроблоге башкирского клуба в Twitter. Встреча команд проходит в субботу в Грозном.
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Фанаты «Уфы» покинули трибуны на матче чемпионата России с «Ахматом»

РИА Новости12:14

Семь фанатов «Уфы» ушли с матча против «Ахмата»

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Спорт БИЗНЕС Online09:34

Болельщики «Уфы» покинут стадион во время матча с «Ахматом»

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:09, Ашберн
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