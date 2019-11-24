Футбол

Газета.RuГазета.RuФанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Болельщики нидерландского "Витесса" требуют отставки главного тренера команды, российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает "Чемпионат.com". В чемпионате Нидерландов команда российского тренера проиграла четыре матча подряд, в 14-м туре национального первенства "Спарта" переиграла "Витесс".
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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