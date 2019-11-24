Футбол
Газета.RuФанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Болельщики нидерландского "Витесса" требуют отставки главного тренера команды, российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает "Чемпионат.com". В чемпионате Нидерландов команда российского тренера проиграла четыре матча подряд, в 14-м туре национального первенства "Спарта" переиграла "Витесс".
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Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Транспорт
Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Политика
Пушков прокомментировал поставки американского СПГ на Украину
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Кино
Ситком «Интерны» вернулся на экраны в виде мультсериала
Авторы использовали простую анимацию, которая позволит внести в сюжет более юмористический вид.
Общество
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Наука
CRISPR пока не может помогать рожать умных и высоких детей
Несколько лет назад в распоряжении ученых появилась уникальная программа под названием CRISPR, которая позволяет вносить редактирование в геном будущего ребенка еще на стадии эмбриона.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности
Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
Робот для российской армии "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Фигурное катание
Слуцкая: в этом году Загитовой очень идет ее повзрослевший образ
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила образ Алины Загитовой в произвольной программе на заключительном этапе Гран-при в Японии.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
Пресс-служба "Шахтера" опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Футбол
Президент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Кино
Мединский рассказал, как его жена посмотрела пиратский фильм
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Здоровье
Дольше и дороже: зачем Минздрав хочет усложнить получение водительских прав
Согласно уже подписанному, но не вступившему в силу приказу Минздрава, чтобы получить новые права или поступить в автошколу, нужно будет сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT.
Здоровье
Минздрав предлагает удаленный медосмотр для водителей автобусов
Минздрав РФ предлагает проводить удаленные медосмотры водителей общественного транспорта и регулярно проверять их на наркотики, сообщает "Парламентская газета".
Политика
СМИ: бывший народный мэр Горловки работал на украинскую разведку
Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.