Фанаты "Витесса" раскритиковали команду после поражения от "Спарты" в матче чемпионата Голландии (0:2). Болельщики в Twitter запустили хэштег "SlutskyOut" (" Слуцкий, уходи"). Слуцкий проиграл четвертый матч подряд.

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