Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Фанаты "Витесса" раскритиковали команду после поражения от "Спарты" в матче чемпионата Голландии (0:2). Болельщики в Twitter запустили хэштег "SlutskyOut" (" Слуцкий, уходи"). Слуцкий проиграл четвертый матч подряд.
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Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut

Sports.ruвчера в 16:27

Слуцкий: «Могу понять болельщиков „Витесса“»

Sport24.ruвчера в 15:25

«Спарта» Роттердам — «Витесс». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч чемпионата Голландии 24 ноября 2019 года

LiveSport.ru23 ноября в 01:22

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Спорт-Экспрессвчера в 15:00

Слуцкий ответил на вопрос о будущем после четвёртого поражения «Витесса» подряд

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Чемпионатвчера в 15:42

#SlutskyOut. Фанаты «Витесса» требуют отставку Слуцкого

Матч ТВвчера в 15:52
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Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Судьба двух человек остается неизвестной. Накануне вечером в шахте на глубине около 200 метров произошло задымление во время буровых работ.
Известия 00:03
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара в ресторане в Сургуте

Ранее спасатели сообщили об эвакуации 60 человек из ресторана в Сургуте. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли здания.
RT на русском вчера в 23:45
Происшествия

Появились фото с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна

Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих разбился на автомобиле в Черемховском районе, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.
ФАН 23 ноября в 10:20
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Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости вчера в 03:48
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Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса

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Происшествия

Украинский детский омбудсмен попал в реанимацию после ДТП

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Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
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Как «черная пятница» изменит курс доллара и рубля

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В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

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Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
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Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Коммерсантъ вчера в 17:44
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Лещенко высказался о скандале с Ротару

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Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
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Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

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Экс-вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о неприятном инциденте с участием бывшего игрока сборной Украины Артема Федецкого.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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