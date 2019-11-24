Футбол
Спорт-ЭкспрессФанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Фанаты "Витесса" раскритиковали команду после поражения от "Спарты" в матче чемпионата Голландии (0:2). Болельщики в Twitter запустили хэштег "SlutskyOut" (" Слуцкий, уходи"). Слуцкий проиграл четвертый матч подряд.
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«Спарта» Роттердам — «Витесс». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч чемпионата Голландии 24 ноября 2019 года
LiveSport.ru23 ноября в 01:22
Слуцкий ответил на вопрос о будущем после четвёртого поражения «Витесса» подряд
Sport.ruвчера в 16:59
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