РПЛ

Петербургский дневникПетербургский дневникФанаты «Зенита» назвали лучшего игрока матча со «Спартаком»

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 1 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Многоопытный защитник «Зенита» Юрий Жирков был признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком матча со «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба. Напомним, встреча "Спартак" - "Зенит" прошла в минувшее воскресенье, 1 сентября, и завершилась победой гостей со счетом 1:0.
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Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Трехкратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.
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