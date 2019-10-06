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Piter.tvФанаты «Зенита» покинули матч с «Уралом» из-за действий полиции
Болельщики объяснили свою позицию в соцсетях. В воскресенье, 6 октября, на 60-й минуте матча "Урал" - "Зенит" на трибуне болельщиков петербургского клуба начался массовый уход фанатов. Объяснения происходящего появились в аккаунте объединения "Ландскрона".
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Питерские болельщики покинули матч «Зенит» - «Урал» в знак протеста против действий полиции
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В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
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