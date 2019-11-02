Болельщики «Зенита» решили поддержать любимую команду перед матчем с ЦСКА. Они устроили настоящее фаер-шоу, видео которого опубликовали в официальном микроблоге в Twitter сине-бело-голубых. «Становится хорошей традицией!» – подписала пост со зрелищным действом пресс-служба «Зенита».

Фанаты «Зенита» устроили фаер-шоу перед матчем против ЦСКА

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