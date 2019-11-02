Футбол
Петербургский дневникФанаты «Зенита» устроили фаер-шоу перед матчем против ЦСКА
Болельщики «Зенита» решили поддержать любимую команду перед матчем с ЦСКА. Они устроили настоящее фаер-шоу, видео которого опубликовали в официальном микроблоге в Twitter сине-бело-голубых. «Становится хорошей традицией!» – подписала пост со зрелищным действом пресс-служба «Зенита».
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:44, Вашингтон
Политика
Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 19:13
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Происшествия
Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 13
Число жертв взрыва в городе Телль-Абъяд, который в настоящий момент находится под контролем турецкой армии и бойцов так называемой Сирийской свободной армии (ССА), возросло до 13 человек.
ТАСС 10:36
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
Известия 17:43
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости 01:51
Фигурное катание
В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при
Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.
Национальная служба новостей 05:16
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Газета.Ru 13:56
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:39
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Российская газета 18:56
Общество
Составлена карта трат москвичей
Москвичи, живущие на Тверской улице, тратят в среднем в месяц по 109,9 тысячи рублей.
Мослента вчера в 11:43
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Авто
Новый BMW X8 может появиться в конце 2021 года
В отчете говорится, что X8 получил зеленый свет и может появиться в конце следующего года или в начале 2021 года.
32CARS.ru 04:01
Культура
Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU вчера в 08:18
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
По их данным, инцидент произошел 30 октября на Банковой улице в здании администрации президента Владимира Зеленского.
Известия 19:14
Здоровье
Как избежать кариеса рассказали жителям Ставрополя
Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.
АТВмедиа 31 октября в 10:30
Наука
В Америке чем больше люди учатся, тем меньше они выпивают
Как пишет Baza, в исследовании учитывались данные 780 тысяч человек.
ForPost вчера в 06:55
Политика
Климкин заявил о подготовке Россией удара по югу Украины
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что Россия готовится нанести полномасштабный удар по югу его страны.
Наша версия вчера в 05:56
Политика
Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы»
Сын Никиты Хрущева Сергей прокомментировал статью испанского издания La Vanguardia, в которой отметили, что термоядерную бомбу невозможно было бы применить в реальной войне из-за ее габаритов.
Московский Комсомолец 15:13
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК вчера в 11:43
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Гаджеты
В семействе SSD-накопителей Crucial BX500 появились модели ёмкостью до 2 Тбайт
Компания Crucial расширила ассортимент потребительских твердотельных накопителей (SSD) серии BX500, которые были представлены в вариантах вместимости от 120 Гбайт до 480 Гбайт в прошлом году.
3DNews 31 октября в 00:48
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 16:00
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31