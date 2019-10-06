Фанаты петербургского «Зенита» покинули гостевой сектор в начале второго тайма матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

Фанаты «Зенита» в знак протеста покинули стадион во время матча

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.

Здоровье Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.

Шоу-бизнес Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Авто Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Армия и оружие Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.

Общество В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах.

Здоровье Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.

Финансы Падение рублевых ставок по вкладам в крупнейших банках ускорилось Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в третьей декаде сентября опустилась на 0,13 процентного пункта (п. п.) до 6,62% годовых, отчитался в пятницу Центробанк.

Общество Узнай, ведущей какой передачи ты могла бы стать по знаку Зодиака Ты запросто могла бы стать лицом скандального политического ток-шоу, программы, посвященной остроактуальной моде, каких-то обучающих пятиминуток, спортивного или приключенческого конкурса, в котором ведущий тоже что-то делает наравне с участниками.

Футбол Футболисты «Ювентуса» нанесли «Интеру» первое поражение в сезоне Миланский "Интер" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу, уступив на своем поле туринскому "Ювентусу" в матче седьмого тура серии А.

Политика Путин побывал в сибирской тайге перед 67-м днем рождения Президент России Владимир Путин накануне дня рождения 7 октября побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой, рассказал 6 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Футбол Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины "Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.

Футбол Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений.

Армия и оружие Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии.

Происшествия Названы предполагаемые мотивы убийства студентки в Домодедово Стал известен возможный мотив убийства 17-летней студентки МГТУ им. Баумана в Домодедово.

Здоровье В РПЦ уточнили, какой аборт не является грехом Представитель Русской православной церкви (РПЦ) заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, какой аборт не считается грехом.

Экономика В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

Политика В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.

Наука В черепах людей обнаружено золотое сечение Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.