РПЛ

News.ruNews.ruФанаты «Зенита» в знак протеста покинули стадион во время матча

Фанаты петербургского «Зенита» покинули гостевой сектор в начале второго тайма матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Фанатов «Зенита», которые устроили шествие по Екатеринбургу, задержали

Екатеринбург Онлайн11:42

Фанатов «Зенита» задержали за мирное шествие перед игрой с «Уралом»

Нева Спорт09:48

Фанаты «Зенита» покинули сектор в знак протеста против действий полиции

Чемпионат08:03

Фанаты «Зенита» во время матча покинули трибуну в знак протеста

Sportbox.RU07:14

Фанаты «Зенита» покинули гостевой сектор на 60-й минуте игры с «Уралом»

Sports.ru07:07

Нескольких фанатов «Зенита» задержали после мирного прохода по Екатеринбургу перед матчем с «Уралом»

Sport24.ru07:34

Питерские болельщики покинули матч «Зенит» - «Урал» в знак протеста против действий полиции

Европейско-Азиатские новости06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:01, Вашингтон
Политика

Опубликовано видео отдыха Путина в тайге

Известия 18:25
Политика

В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»

В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера".
Российская газета 08:35
Политика

Расторгуев рассказал о попытке дать Путину 100 долларов

Lenta.ru 15:07
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова рассекретила пол и имя новорожденного ребенка

Знаменитая российская актриса Мария Миронова на днях стала мамой во второй раз.
Российский Диалог 10:31
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель, сообщили в СК по Московской области.
РИА Новости 11:53
Экономика

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия 16:00
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM 08:56
Кино

Один из самых дорогих отечественных фильмов не окупится в прокате

Ведомости 16:23
Автоспорт

Гран При Японии: Предварительный прогноз погоды

Предварительный прогноз обещает переменчивую погоду в дни проведения Гран При Японии.
F1news.ru 17:00
Политика

Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин

Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации, умер в воскресенье, 6 октября, сообщили РБК в аппарате комитета по регламенту верхней палаты.
РБК 10:25
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом

Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и составили их рейтинг по уровню зарплат.
РИА Новости 17:09
Футбол

Дани Алвес пострадал от пчел во время матча чемпионата Бразилии

Матч ТВ 05:34
Армия и оружие

SDF: Новая операция Турции приведет к войне

RuNews24.ru 10:46
Игры

NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России

Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Наука

Мясо не влияет на возникновение раковых опухолей

Международная группа ученых заявила, что большинство взрослых людей могут продолжать употреблять красное мясо в прежних количествах.
МедиаПоток вчера в 05:50
Авто

Российский автомобильный рынок в сентябре продолжил падение

Известия 04 октября в 10:42
Политика

Антонов высказался о продлении договора СНВ-3

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».
Экономика сегодня 18:37
Политика

Украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе

РИА Новости 09:34
Происшествия

На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей

РИА Новости 14:14
Происшествия

Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК 04 октября в 12:13
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Спорт

США досрочно выиграли медальный зачет ЧМ-2019

Сборная США досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира-2019.
Спорт-Экспресс 13:06
Авто

Названы топ-10 самых популярных автомобилей в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых распространенных автомобилей в России.
Автоновости дня вчера в 00:36
Гаджеты

Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск»

Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.
Дни24 08:36
Армия и оружие

В Донбассе начинается разведение войск в Петровском и Золотом

Согласовать график разведения удалось на последней встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября, тогда же, когда стороны одобрили "формулу Штайнмайера".
ТАСС 17:06
Наука

Сны могут помогать избавляться от ненужного опыта

Международная группа биологов провела масштабное исследования и выяснила, что сны помогают мозгу избавляться от лишних воспоминаний.
Goroday.ru 17:53
Культура

Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса

Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 16:30
Футбол

Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером

Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений.
РИА Новости 17:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное