Фанаты петербургского «Зенита» покинули гостевой сектор в начале второго тайма матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

Фанаты «Зенита» в знак протеста покинули стадион во время матча

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