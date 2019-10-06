РПЛ

News.ruNews.ruФанаты «Зенита» в знак протеста покинули стадион во время матча

Фанаты петербургского «Зенита» покинули гостевой сектор в начале второго тайма матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».
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