Футбол
Sportbox.RUФанаты «Зенита» во время матча покинули трибуну в знак протеста
Болельщики петербургского «Зенита» в начале второго тайма матча 12-го тура РПЛ с «Уралом» (3:1) покинули трибуну в знак протеста. Как сообщает корреспондент matchtv.ru Сергей Циммерман, дело в том, что во время традиционного прохода до игры были задержаны несколько болельщиков «Зенита».
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