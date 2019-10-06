Болельщики петербургского «Зенита» в начале второго тайма матча 12-го тура РПЛ с «Уралом» (3:1) покинули трибуну в знак протеста. Как сообщает корреспондент matchtv.ru Сергей Циммерман, дело в том, что во время традиционного прохода до игры были задержаны несколько болельщиков «Зенита».

Фанаты «Зенита» во время матча покинули трибуну в знак протеста

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