Болельщики французского «Лиона» повздорили с футболистами команды после окончания матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2).

Фанаты и игроки «Лиона» устроили потасовку между собой

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