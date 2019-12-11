Лига чемпионов
News.ruФанаты и игроки «Лиона» устроили потасовку между собой
Болельщики французского «Лиона» повздорили с футболистами команды после окончания матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2).
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Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Культура
Google назвал самые популярные мемы и сериалы 2019 года
Ранее в среду стало известно, что певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года компании Google.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
В Верховной Раде вновь подрались депутаты
В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
Космос
Накачанные мыши и робот улетели на МКС
Мыши с накачанными мускулами и робот, читающий эмоции, улетели на МКС Компания SpaceX с помощью ракеты Falcon отправила с мыса Канаверал капсулу с живым грузом на Международную космическую станцию.
Армия и оружие
Испытания атомной подлодки «Казань» продлили
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Происшествия
В Петербурге арестован фигурант дела о хищении средств «Метростроя»
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 6 февраля 2020 года одного из фигурантов дела о хищении средств компании «Метрострой» — Анатолия Болотова, гендиректора компании «Безопасные технологии и разработки».
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров
В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Политика
Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским
Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором украинский лидер Владимир Зеленский сыграл роль главы государства еще до своего избрания.
Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Экономика
Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20
Правительство России вернулось к обсуждению идеи снизить стоимость посылок, доставляемых из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлин, до €20 в месяц, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает ТАСС.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Происшествия
В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
Происшествия
В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка
В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Космос
Отечественной космонавтике исполняется 60 лет
Ровно 60 лет назад, 10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 "О развитии исследований по космическому пространству".
Спорт
Российские гандболистки одержали восьмую победу подряд на ЧМ
Ранее ГЛАС сообщал о том, что на ЧМ по гандболу россиянки одержали седьмую победу подряд.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Политика
Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной
Происшествия
СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска
Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.
Здоровье
Более 40% россиян заявили о недоверии врачам
Недоверие врачам Не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% россиян, следует из результатов совместного исследования "Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", с которым ознакомился РБК.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Общество
Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар
Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, как будет отмечать Новый год
Новый год неминуемо приближается, и многие уже наверняка знают, как будут отмечать этот праздник.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду заключил под стражу до 8 февраля 2020 года Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек летом 2018 года на горе Уктус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и ПО
Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и программных обеспечений (ПО) в государственных учреждениях и общественных организациях, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.