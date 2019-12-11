Лига чемпионов

News.ruNews.ruФанаты и игроки «Лиона» устроили потасовку между собой

Болельщики французского «Лиона» повздорили с футболистами команды после окончания матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2).
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Фанаты «Лиона» ненавидят своего игрока больше, чем спартаковцы — Дзюбу. Все закончилось дракой

Sport24.ru05:30

Игрок «Лиона» едва не подрался с фанатом клуба после матча Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 20:31

Игрок «Лиона» едва не подрался с фанатом клуба после матча Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 20:31

Капитан «Лиона» Депай едва не подрался с болельщиками клуба из-за баннера. Фото

Чемпионат01:10

Президент «Лиона»: «Игрокам неприятно, что один сумасшедший выбежал на поле с баннером, когда все ликуют»

Спорт-Экспресс04:08

«Лион» – «РБ Лейпциг». Фанат выбежал на поле с баннером с изображением осла и призывом к защитнику Марсело покинуть клуб

Sports.ru01:40

Капитан «Лиона» чуть не подрался с болельщиками из-за баннера

Газета.Ru04:00
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Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
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Google назвал самые популярные мемы и сериалы 2019 года

Ранее в среду стало известно, что певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года компании Google.
Известия 05:50
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09 декабря в 07:20
Политика

В Верховной Раде вновь подрались депутаты

В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
Lenta.ru 06:00
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Накачанные мыши и робот улетели на МКС

Мыши с накачанными мускулами и робот, читающий эмоции, улетели на МКС Компания SpaceX с помощью ракеты Falcon отправила с мыса Канаверал капсулу с живым грузом на Международную космическую станцию.
Vesiskitim.ru 08 декабря в 22:30
Армия и оружие

Испытания атомной подлодки «Казань» продлили

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
РИА Новости 04:36
Происшествия

В Петербурге арестован фигурант дела о хищении средств «Метростроя»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 6 февраля 2020 года одного из фигурантов дела о хищении средств компании «Метрострой» — Анатолия Болотова, гендиректора компании «Безопасные технологии и разработки».
Коммерсантъ вчера в 13:40
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров

В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Тавто.Ру 01:15
Политика

Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским

Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором украинский лидер Владимир Зеленский сыграл роль главы государства еще до своего избрания.
Российская газета 04:41
Политика

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
RT на русском вчера в 12:28
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Экономика

Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20

Правительство России вернулось к обсуждению идеи снизить стоимость посылок, доставляемых из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлин, до €20 в месяц, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает ТАСС.
РБК 06:06
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
Происшествия

В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка

В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Российская газета 05:34
Политика

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
РИА Новости 06:31
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Космос

Отечественной космонавтике исполняется 60 лет

Ровно 60 лет назад, 10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 "О развитии исследований по космическому пространству".
Российская газета вчера в 00:30
Спорт

Российские гандболистки одержали восьмую победу подряд на ЧМ

Ранее ГЛАС сообщал о том, что на ЧМ по гандболу россиянки одержали седьмую победу подряд.
ГЛАС.RU 02:36
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском вчера в 05:50
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Би-порт вчера в 08:05
Политика

Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной

Газета.Ru 06:31
Происшествия

СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.
RT на русском 06:40
Здоровье

Более 40% россиян заявили о недоверии врачам

Недоверие врачам Не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% россиян, следует из результатов совместного исследования "Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", с которым ознакомился РБК.
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Экономика

Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Первый Тульский 06:36
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Газета.Ru 06:22
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, как будет отмечать Новый год

Новый год неминуемо приближается, и многие уже наверняка знают, как будут отмечать этот праздник.
ОК! вчера в 22:43
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду заключил под стражу до 8 февраля 2020 года Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек летом 2018 года на горе Уктус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:53
Общество

Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и ПО

Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и программных обеспечений (ПО) в государственных учреждениях и общественных организациях, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
Вечерняя Москва 09 декабря в 03:48
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