Футбол

РБКРБКФанаты напали на игроков «Факела» после поражения в матче ФНЛ

Фанаты воронежского «Факела» выбежали на поле и атаковали игроков своей команды после домашнего матча 25-го тура ФНЛ против «Нижнего Новгорода». Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter-аккаунте издания «Рейтинг Букмекеров».
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