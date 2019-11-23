Футбол
РБКФанаты напали на игроков «Факела» после поражения в матче ФНЛ
Фанаты воронежского «Факела» выбежали на поле и атаковали игроков своей команды после домашнего матча 25-го тура ФНЛ против «Нижнего Новгорода». Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter-аккаунте издания «Рейтинг Букмекеров».
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Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»
Sport24.ru23 ноября в 14:11
Руководство «Факела» не будет подавать жалобу на фанатов, напавших на игроков
МОЁ! Оnline Воронеж08:01
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Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
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Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме
Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
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Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
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В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Как ранее сообщили «Известия», С.Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря - на последнюю субботу года.