Футбол
REGNUMФанаты напали на игроков воронежского «Факела» после поражения
Фанаты воронежского футбольного клуба «Факел» попытались устроить потасовку с игроками команды прямо на поле, после матча воронежцев с командой «Нижний Новгород» 25-м туре Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019−2020 годов 23 ноября.
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Руководство «Факела» не будет подавать жалобу на фанатов, напавших на игроков
МОЁ! Оnline Воронеж08:01
Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»
Sport24.ru23 ноября в 14:11
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
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Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
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Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
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Развитие газохимии в Арктике может принести бюджету 1,5 трлн рублей
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Общество
Более 300 рейсов Finnair отменено из-за забастовки
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Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Кино
В экранизации Uncharted может сыграть звезда фильма «Малыш на драйве»
Ранее в сети появилась информация о том, что в экранизации Uncharted все ещё хочет принять участие Марк Уолберг - когда-то он претендовал на роль самого Нейтана Дрейка, но после изменения концепции фильма он может получить роль Салли, друга и наставника Дрейка.
Политика
Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Происшествия
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Политика
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Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
Шоу-бизнес
Платье не по размеру передавило бюст и подчеркнуло живот Селены Гомес
Гладкая атласная ткань подчеркнула поплывший живот. Верх наряда немного сполз вниз и передавил бюст знаменитости.
Политика
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС США
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Происшествия
СКР устанавливает обстоятельства нападения на врача в Пскове
Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня поручил следователям территориального следственного отдела принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств нападения на врача детской областной больницы.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Футбол
В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб
Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.
Технологии
Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети
Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.
Происшествия