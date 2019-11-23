Фанаты воронежского футбольного клуба «Факел» попытались устроить потасовку с игроками команды прямо на поле, после матча воронежцев с командой «Нижний Новгород» 25-м туре Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019−2020 годов 23 ноября.

Фанаты напали на игроков воронежского «Факела» после поражения

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