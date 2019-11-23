После домашнего матча воронежского «Факела» с «Нижним Новгородом» (0:2) Футбольной национальной лиги (ФНЛ) фанаты хозяев выбежали на поле и устроили потасовку с футболистами. После окончания домашней встречи с «Нижним Новгородом» фанаты хозяев выбежали на поле и устроили драку с футболистами.

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

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