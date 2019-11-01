Футбол
RT на русскомФанаты признали Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» объявила итоги голосования болельщиков за лучшего игрока матча 1/16 финала Кубка французской лиги с «Марселем». По итогам голосования Головина выбрали 39% болельщиков.
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Бренд Redmi представил бюджетный 40-дюймовый телевизор
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Политика
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Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
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Около четверти мирового свиного поголовья может погибнуть из-за АЧС
Всемирная организация по охране здоровья животных заявила, что около четверти мирового свиного поголовья может погибнуть от африканской чумы свиней (АЧС).
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Экономика
Тепличный комплекс «Новочебоксарский» официально открыт
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
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Пилотный тур: японские туристы прибыли на Южные Курилы
Первая группа туристов из Японии отправилась на курильские острова Кунашир и Итуруп.
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
Происшествия
Военный спас семью с детьми из горящего дома в Бурятии
Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью с маленькими детьми из горящего частного дома в Бурятии, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа, поступившем в распоряжение РБК.
Происшествия
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Единоборства
В контракте Ковалева и Альвареса прописан лимит по набору веса
Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес имеют лимит по набору веса в день боя.
Общество
Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию
Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.
Общество
Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на надгробном камне ее изображение.
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
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Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Шоу-бизнес
Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
Транспорт
Минтранс представил оператора железнодорожных перевозок в Крым
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Общество
Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни
Общество
Названа причина госпитализации Александра Ширвиндта
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Происшествия