Пресс-служба футбольного клуба «Монако» объявила итоги голосования болельщиков за лучшего игрока матча 1/16 финала Кубка французской лиги с «Марселем». По итогам голосования Головина выбрали 39% болельщиков.

Фанаты признали Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»

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