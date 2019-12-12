Общество

Газета.RuГазета.RuФанаты пытались отпилить ноги у статуи Ибрагимовича

Фанаты шведского клуба "Мальме" попытались отпилить ноги у статуи шведского нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает "Би-би-си". По информации издания, также вокруг шеи статуи была обвязана веревка. Вероятно, вандалы пытались украсть памятник, когда он упадет.
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Вандалы попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича в Мальме

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Фанаты пытались отпилить ноги у статуи Ибрагимовича

Газета.Ruвчера в 10:43

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Вандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича. Скульптура может упасть

Sport24.ruвчера в 10:16
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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В ГД предложили наказывать за обучение на курсах «нежелательных» НПО

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Путин может сослаться на это обстоятельство – и снизить пенсионный возраст с 65 лет до 64-х.
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Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
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Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
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Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
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Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
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