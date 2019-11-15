Футбол
Vprognoze.ruФанаты сборной Англии освистывали Гомеса из-за конфликта со Стерлингом
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Wembley Arena
Алекс Окслейд-Чемберлен
|11′
Харри Кейн
|18′
Харри Кейн
|24′
Маркус Рэшфорд
|30′
|32′
Марко Вешович
Харри Кейн
|37′
|46′
Ристо Радунович
Момчило Распопович
Харри Кейн
Тэмми Абрахам
|56′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джеймс Мэддисон
|56′
|65′
Владимир Йовович
Бранислав Янкович
Александар Шофранац
|67′
Мэйсон Маунт
Джо Гомес
|70′
|74′
Сеад Хакшабанович
Александар Больевич
Тэмми Абрахам
|84′
Англия
Расстановка 4‑3‑3
1
Пикфорд
2
Александер-Арнолд
6
Магуайр
5
Стоунз
3
Чилуэлл
19
Мэддисон
4
Уинкс
15
Гомес
11
Рэшфорд
22
Абрахам
7
Санчо
12
Миятович
7
Вешович
20
Шофранац
22
Симич
2
Распопович
8
Хочко
5
Лагатор
4
Вукчевич
23
Янкович
11
Бечирай
21
Больевич
Черногория
Расстановка 4‑3‑3
После матча игроки сборной Англии осудили поведение болельщиков, отметив, что футболисты не должны подвергаться такому отношению со стороны собственных фанатов. Напомним, во время одной из тренировок у Гомеса возник конфликт с игроком «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.
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