Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruФанаты сборной Англии освистывали Гомеса из-за конфликта со Стерлингом

Англия — Черногория
7 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Wembley Arena
Алекс Окслейд-Чемберлен
11′
Харри Кейн
18′
Харри Кейн
24′
Маркус Рэшфорд
30′
32′
Марко Вешович
Харри Кейн
37′
46′
Ристо Радунович
Момчило Распопович
Харри Кейн
Тэмми Абрахам
56′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джеймс Мэддисон
56′
65′
Владимир Йовович
Бранислав Янкович
Александар Шофранац
67′
Мэйсон Маунт
Джо Гомес
70′
74′
Сеад Хакшабанович
Александар Больевич
Тэмми Абрахам
84′
После матча игроки сборной Англии осудили поведение болельщиков, отметив, что футболисты не должны подвергаться такому отношению со стороны собственных фанатов. Напомним, во время одной из тренировок у Гомеса возник конфликт с игроком «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Не понимаю, как такое возможно». Саутгейт осудил фанатов за освистывание Гомеса

Чемпионат02:38

Стерлинг и Саутгейт осудили болельщиков, освиставших Джо Гомеса

Матч ТВ01:41

Стерлинг – болельщикам сборной Англии: «Освистывать Гомеса было неправильно»

Sports.ru02:12

Стерлинг и Саутгейт осудили болельщиков, освиставших Джо Гомеса

Sportbox.RU01:41

Английские болельщики освистывали Гомеса, у которого был конфликт со Стерлингом

Sport.ru03:30

Стерлинг встал на защиту Гомеса, которого освистали болельщики сборной Англии

Sport24.ru02:17

Стерлинг заступился за Джо Гомеса, освистанного болельщиками

Спорт-Экспресс04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:04, Ашберн
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Маркировка молочной продукции станет обязательной

С 1 июня 2020 года начнется введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.
Retail & Loyalty 02:47
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru вчера в 10:04
Происшествия

В Челябинской области проверят все частные дома престарелых

REGNUM 06:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Экспресс газета 05:28
Общество

Зачем «Красная Поляна» передала Accor управление тремя отелями

Курорт «Красная Поляна» и французский гостиничный оператор Accor 15 ноября подписали договор об открытии на курорте трех новых отелей: Mövenpick, Novotel и ibis Styles.
РБК Краснодар 06:40
Спорт

Киев протестует: на турнире по каратэ в Японии выступила сборная ДНР

REGNUM вчера в 05:29
Культура

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Клопс вчера в 14:53
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Футбол

Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Sputnik Эстония вчера в 14:10
Футбол

Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Вести.Ru 06:47
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости вчера в 09:47
Общество

Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных

Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных.
Пятый канал 03:36
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 14:47
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Футбол

Президент ФНЛ изучит слова Талалаева про судейство в матче с «Ротором»

Глава ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о судействе в матче 23-го тура против «Ротора».
Спорт день за днем вчера в 13:32
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Российская газета 06:05
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Армия и оружие

Объяснено решение создать Иловайский котел

Решение образовать Иловайский котел в первую очередь было связано с необходимостью остановить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Иловайск, поскольку украинская армия предпринимала попытки прорыва по пять-шесть раз в день.
Lenta.ru 06:20
Происшествия

Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ

Телеканал Санкт-Петербург 02:45
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Происшествия

СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
RT на русском 06:37
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекретили до премьеры

Несколько дней остаётся до премьеры серийного электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, дизайн которого вдохновлён знаменитым масл-каром и который станет первой серийной "электричкой" марки.
За рулем Кубань вчера в 23:18
Политика

Участнице конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не выдали визу в США

REGNUM 04:24
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Экономика

Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Газета.Ru 03:53
Политика

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Политика

ФРГ законом защитила «Северный поток-2» от ЕС

Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.
Журналистская правда вчера в 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное