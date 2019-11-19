Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс". Встреча проходит в Серравалле на стадионе "Олимпико".

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Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино

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