Надо такие засчитывать. Чуть-чуть там пузо торчало у Роберта Мака. Нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь – ненавижу.

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» создали петицию, адресованную к Российскому футбольному союзу (РФС), относительно гола нападающего Артёма Дзюбы в концовке матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», который не был засчитан из-за офсайда.

Фанаты создали петицию к РФС по поводу незасчитанного гола Дзюбы

Футбол В «Манчестер Юнайтед» исключили продажу Погба «Реалу» в январе Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил полную уверенность в дальнейшем пребывании в команде Поля Погба.

Авто Renault Duster получил коллекционное издание Румынский автомобильный бренд Dacia закупил партию Renault Duster для их последующей модернизации с целью выпустить лимитированную серию автомобилей, которая получила название Black Collector.

Космос Virgin Galactic приступила к сборке космоплана второго поколения Первый космоплан Virgin Galactic, VSS Unity, впервые достиг границы атмосферы Земли в конце прошлого года.

Общество Тайфун «Тапа» ждут в Приморье в ближайшие дни Если тайфун пройдет по более восточной траектории, ближе к Японии, в Приморье очень сильных дождей не будет.

Политика Власти США ограничили передвижения главы МИД Ирана в Нью-Йорке Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские власти ограничили передвижения иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Политика На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

Политика Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с Зеленским Американский лидер Дональд Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия В Гонконге задержали 13-летнего ребенка в связи с поджогом флага Девочка 13 лет задержана полицией Гонконга по обвинению в оскорблении государственного флага, сообщает 22 сентября RTHK.

Авто Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser Объем Toyota Land Cruiser на авторынки иных стран увеличивался медленно: все стартовало со 100 экземпляров, продолжилось 10 000 (в 1965 году) и 400 000 в настоящее время.

Кино Сидевший на Ямале Сенцов нашел неточности в американском сериале «Чернобыль» Отбывавший наказание в ямальской колонии украинский кинорежиссер Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от просмотра американского сериала «Чернобыль».

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Наука Октава оказалась культурным феноменом Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.

Спорт Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.

Авто Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Политика МИД Украины заявил о деградации антироссийских санкций Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что ранее введенные западные санкции против России становятся все менее эффективными.