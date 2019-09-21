Футбол

RT на русскомRT на русскомФанаты создали петицию к РФС по поводу незасчитанного гола Дзюбы

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» создали петицию, адресованную к Российскому футбольному союзу (РФС), относительно гола нападающего Артёма Дзюбы в концовке матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», который не был засчитан из-за офсайда.
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Артем Дзюба
Надо такие засчитывать. Чуть-чуть там пузо торчало у Роберта Мака. Нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь – ненавижу.
— Артем Дзюба, российский футболистБомбардир.ру 17:47

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