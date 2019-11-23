Футбол

Тема ВоронежТема ВоронежФанаты в Воронеже после матча напали на футболистов «Факела»

Едва только прозвучал финальный свисток, как тут же на поле прорвались четыре фаната, которые начали бить игроков команды «Факел». Дебоширов быстро задержали полицейские, поэтому крупной массовой драки, к счастью, удалось избежать. Правда, теперь за случившееся клубу грозят штрафные санкции.
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