Футбол
Тема ВоронежФанаты в Воронеже после матча напали на футболистов «Факела»
Едва только прозвучал финальный свисток, как тут же на поле прорвались четыре фаната, которые начали бить игроков команды «Факел». Дебоширов быстро задержали полицейские, поэтому крупной массовой драки, к счастью, удалось избежать. Правда, теперь за случившееся клубу грозят штрафные санкции.
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Руководство «Факела» не будет подавать жалобу на фанатов, напавших на игроков
МОЁ! Оnline Воронеж08:01
Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»
Sport24.ru23 ноября в 14:11
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