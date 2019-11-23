Едва только прозвучал финальный свисток, как тут же на поле прорвались четыре фаната, которые начали бить игроков команды «Факел». Дебоширов быстро задержали полицейские, поэтому крупной массовой драки, к счастью, удалось избежать. Правда, теперь за случившееся клубу грозят штрафные санкции.

Фанаты в Воронеже после матча напали на футболистов «Факела»

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