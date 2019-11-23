Футбол
РБКФанаты напали на игроков «Факела» после поражения в матче ФНЛ
Фанаты воронежского «Факела» выбежали на поле и атаковали игроков своей команды после домашнего матча 25-го тура ФНЛ против «Нижнего Новгорода». Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter-аккаунте издания «Рейтинг Букмекеров».
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Появилось видео нападения фанатов «Факела» на футболистов в Воронеже
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