Напомним, матч 1/16 финала Кубка России «Алания» - ЦСКА пройдет 25 сентября и начнется в 18:00 по мск. Напомним, Дзагоев не выступал за команду с февраля, когда получил разрыв крестообразной связки правого колена.

Дзагоев вылетел с ЦСКА на матч Кубка России с «Аланией»

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