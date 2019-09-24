Футбол
МК-СпортДзагоев вылетел с ЦСКА на матч Кубка России с «Аланией»
Напомним, матч 1/16 финала Кубка России «Алания» - ЦСКА пройдет 25 сентября и начнется в 18:00 по мск. Напомним, Дзагоев не выступал за команду с февраля, когда получил разрыв крестообразной связки правого колена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Попали на теплый прием с пирогами». ЦСКА прилетел во Владикавказ на матч с «Аланией»
Sportbox.RUвчера в 13:40
"Михалыч, пироги мама делала!" Дзагоевы встретили ЦСКА с тремя пирогами
Основа информационный сайтвчера в 14:53
ЦСКА прилетел во Владикавказ и попал на теплый прием с осетинскими пирогами
Спорт-Экспрессвчера в 13:05
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Футбол
Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1
Вчера в матче седьмого тура французского чемпионата «Монако» принимал дома «Ниццу». Итог встречи – 3:1 в пользу хозяев.
Все про Спорт ру 00:22
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Единоборства
Федор Емельяненко может выступить на турнире Bellator в России
Российский боец Федор Емельяненко проведет поединок в России в рамках турнира Bellator. Об этом сообщил президент промоушена Скотт Кокер.
Спорт-Экспресс 02:48
Шоу-бизнес
Асмус подогрела слухи о разводе с Харламовым
Российская актриса, звезда «Интернов» Кристина Асмус подогрела слухи о разводе с супругом, юмористом Гариком Харламовым, появившись на премьере фильма «Герой» без обручального кольца.
ФАН вчера в 15:38
Общество
Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Африку
В свой официальный тур по Африке Меган Маркл и принц Гарри отправились на коммерческом самолете. Рейс герцогов был задержан на 1,5 часа.
Srnsk вчера в 04:27
Политика
Зеленский назвал единственного способного на него давить человека
Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.
Lenta.ru 03:47
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Общество
Прокуратура проверит факты уничтожения лесов путем поджогов
Органы прокуратуры проверят факты уничтожения лесных насаждений в регионах РФ путем поджогов в 2018-2019 годах.
ТАСС 03:44
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Политика
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha
В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Политика
Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опровергла новость о 15 млн рублей за шоу Малахова
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала в инстаграме, что ей не предлагали 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". Девушка назвала эту информацию фейком, а также призналась, что устала читать новости, основанные на "лжи" и "грязных сенсациях".
Газета.Ru 03:52
Общество
МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".
РИА Новости 02:50
Происшествия
Заммэра Екатеринбурга подозревают в афере с вывозом отходов
Первого заммэра Екатеринбурга Александра Ковальчика подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, речь идет о его деятельности, когда он возглавлял городской «Водоканал».
Известия 03:36
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Политика
В администрации США пытались не допустить общения Трампа с Зеленским
Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Интерфакс 03:51
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
Фигуристка из России Александра Трусова установила два мировых рекорда на соревнованиях в Братиславе (Мемориал Ондрея Непелы): по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Накануне.Ru 23 сентября в 04:08
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Политика
Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы российским дипломатам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой и тревожной ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации, которые планировали лететь на заседание Генассамблеи ООН.
Ведомости вчера в 06:22
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Происшествия
В Донецке горит склад боеприпасов, детонируют снаряды
ИА Новороссия 03:13
Происшествия
Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве на Тихорецком бульваре четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 01:54
Футбол
Финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге
АБН вчера в 14:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00