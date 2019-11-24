Политика
Вести.RuФантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
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Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка.
— Руслан Бальбек, российский политикИзвестия 09:06
с чего всё началось
Глава украинского генштаба сделал акцент на том, что имел в виду именно Средиземное море, которое должно стать местом для российской экспансии, сообщает РИА Новости по материалам «Укринформ», которому Хомчак дал интервью.Новые Известия09:04
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Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
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Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
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В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника
В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Авто
Новая Kia Optima показана официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
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Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Футбол
Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку
Общество
Finnair отменила все рейсы в Россию в понедельник из-за забастовки
Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно, выполняемые в понедельник, из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами, следует из сообщения перевозчика.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Политика
Путин рассказал об опасности словоблудов для России
Президент России Владимир Путин прибывший на заседание партии "Единая Россия", призвал ее, а также сторонников объединения как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям и обещаниям.
Общество
В Минтруде рассказали условия досрочного выхода на пенсию
В Министерстве труда объяснили, при каких условиях возможен досрочный выход на пенсию.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод
Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
Политика
Эксперт рассказал о саморазрушении экономики Украины
Эксперт Андрей Головачев рассказал о тяжелой экономической ситуации на Украине, напоминающей страдающего от множества недугов больного.
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Футбол
Тульский «Арсенал» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Пресс-служба тульского "Арсенала" подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2).
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Здоровье
Здоровье на экспорт: почему иностранцы едут лечиться в Россию
Более полумиллиона иностранных граждан воспользовались услугами специалистов из России в первом полугодии 2019 года.
Политика
Глава ВМС США пригрозил уйти в отставку из-за спора с Трампом
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что необходимо остановить процедуру импичмента.
Футбол
Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»
Нападающий «Зенита» Малком подчеркнул, что не сожалеет об упущенной возможности закрепиться в «Барселоне».