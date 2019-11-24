с чего всё началось

Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка.

Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Авто Новая Kia Optima показана официально Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.

Культура Умер украинский актер Давид Бабаев Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».

Политика Путин рассказал об опасности словоблудов для России Президент России Владимир Путин прибывший на заседание партии "Единая Россия", призвал ее, а также сторонников объединения как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям и обещаниям.

Политика Эксперт рассказал о саморазрушении экономики Украины Эксперт Андрей Головачев рассказал о тяжелой экономической ситуации на Украине, напоминающей страдающего от множества недугов больного.