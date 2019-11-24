Политика

Вести.RuВести.RuФантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость

Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Читать в источнике
Комментировать393
Руслан Бальбек
Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка.
— Руслан Бальбек, российский политикИзвестия 09:06
с чего всё началось
Глава украинского генштаба сделал акцент на том, что имел в виду именно Средиземное море, которое должно стать местом для российской экспансии, сообщает РИА Новости по материалам «Укринформ
», которому Хомчак дал интервью.
Новые Известия09:04

Подробнее о событии

Глава Генштаба Украины назвал Крым «кошмарящей» Европу российской базой

RT на русском10:53

В Крыму оценили заявление Киева о «кошмарящей» Европу военной базе

РБК10:27

В Госдуме ответили на слова украинского генерала о военной базе в Крыму

Российская газета09:00

В России оценили заявление генерала ВСУ о «кошмарящем Европу» Крыме

РИА Новости11:25

В России ответили на заявление Киева о «кошмарящей Европу» базе в Крыму

Lenta.ru09:21

В ГД назвали неотесанностью слова о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

Известия09:06

Вице-спикер Крыма: «Нам некогда думать о бреднях украинских военных»

РИА Новости Крым08:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:22, Вашингтон
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Lenta.ru 14:21
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Общество

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru 22 ноября в 16:48
Происшествия

В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника

В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
RT на русском 09:05
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Авто

Новая Kia Optima показана официально

Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня 21 ноября в 08:00
Культура

Умер украинский актер Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Телеканал 360° 11:52
Здоровье

Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

UfacityNews.ru 21 ноября в 07:18
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Футбол

Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку

RT на русском 14:11
Общество

Finnair отменила все рейсы в Россию в понедельник из-за забастовки

Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно, выполняемые в понедельник, из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами, следует из сообщения перевозчика.
РИА Новости 14:09
Происшествия

В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК 12:45
Политика

Путин рассказал об опасности словоблудов для России

Президент России Владимир Путин прибывший на заседание партии "Единая Россия", призвал ее, а также сторонников объединения как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям и обещаниям.
Московский Комсомолец вчера в 06:52
Общество

В Минтруде рассказали условия досрочного выхода на пенсию

В Министерстве труда объяснили, при каких условиях возможен досрочный выход на пенсию.
Gazeta.SPb вчера в 15:04
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод

Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
StarHit.ru 22 ноября в 07:10
Футбол

Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

РИА Новости 14:43
Политика

Эксперт рассказал о саморазрушении экономики Украины

Эксперт Андрей Головачев рассказал о тяжелой экономической ситуации на Украине, напоминающей страдающего от множества недугов больного.
iReactor 02:47
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Футбол

Тульский «Арсенал» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба тульского "Арсенала" подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2).
Чемпионат 11:48
Футбол

Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Вести.Ru 13:00
Религия

Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
РИА Новости 14:00
Здоровье

Здоровье на экспорт: почему иностранцы едут лечиться в Россию

Более полумиллиона иностранных граждан воспользовались услугами специалистов из России в первом полугодии 2019 года.
RT на русском 21 ноября в 08:58
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
Политика

Глава ВМС США пригрозил уйти в отставку из-за спора с Трампом

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что необходимо остановить процедуру импичмента.
ФедералПресс вчера в 23:04
Происшествия

Три горняка пропали после задымления в шахте в Коми

Газета.Ru 15:12
Футбол

Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»

Нападающий «Зенита» Малком подчеркнул, что не сожалеет об упущенной возможности закрепиться в «Барселоне».
Sport24.ru вчера в 06:24
Происшествия

Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

РБК 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Руслан Борисович Хомчак
Украинский военачальник
Украинский военачальник. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 21 мая 2019 года, генерал-лейтенант.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное