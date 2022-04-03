В статье приводится прогноз бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что стоимость хлеба в стране вырастет вчетверо в случае срыва посевной на Украине и отсутствия поставок зерна из России.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют.
Всё началось 25 марта, в День работников культуры: сотрудники РНБ при входе в здание разместили поздравительный плакат с изображением литературоведа и культуролога Юрия Лотмана, однако руководитель департамента безопасности, проходивший мимо, решил, что на постере — представитель американской культуры Марк Твен.