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Farda: Европе придется снять антироссийские санкций, чтобы избежать голода

Отказ от российского газа и отсутствие поставок зерна в Европу грозит жителям континента голодом, пишет иранское издание Farda.
РИА Новости
В статье приводится прогноз бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что стоимость хлеба в стране вырастет вчетверо в случае срыва посевной на Украине и отсутствия поставок зерна из России.
РИА Новости
Подчеркивается, что европейские сельхозпроизводители уже устраивают массовые протесты против роста цен.
РИА Новости
По прогнозам в Польше к концу года цена на самую дешевую полукилограммовую буханку хлеба дойдет до 2,4 евро (около 220 рублей), в Германии цены могут подняться до 10 евро (около 920 рублей).
Общественное телевидение России

Подробнее о событии

Farda: Европе придется снять антироссийские санкций, чтобы избежать голода
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Европейцев предупредили о голоде из-за санкций против России
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Европе придется снять антироссийские санкций, чтобы избежать голода
Общественное телевидение России12:01
Farda: Европе грозит голод из-за антироссийских санкций, чего даже трудно было представить
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