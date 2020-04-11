Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата.

Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги

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