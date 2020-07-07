Футбол

Газета.RuГазета.RuФарфан возобновил тренировки с «Локомотивом»

Джефферсон Фарфан возобновил тренировки с московским "Локомотивом", передает пресс-служба команды в Twitter. Напомним, игрок не играл около года из-за травмы колена, а также переболел COVID-19.
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Фарфан возобновил тренировки

Soccer.ru07:38

«Локомотив» объявил о возвращении в строй Джефферсона Фарфана

РИА Новости07:35

Нападающий «Локомотива» Фарфан возобновил тренировки

Sport24.ru07:06

Фарфан возобновил тренировки

Матч ТВ07:24

Фарфан вернулся к тренировкам

Спорт-Экспресс07:14

Фарфан возобновил тренировки

Чемпионат07:08

Фарфан возобновил тренировки на поле. Он не играл за «Локо» больше года

Sports.ru07:25
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В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Известия вчера в 20:14
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Происшествия

У главреда издания «Холод» Бекбулатовой прошли обыски в квартире

В квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой, близко знакомой с задержанным советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, прошли обыски.
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Политика

Песков прокомментировал задержание Ивана Сафронова по делу о госизмене

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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Общество

В Москве во вторник ожидаются смерч и град

Газета.Ru 06:40
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Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
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Спорт

Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта

Аргументы и Факты 05:29
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«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
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Китай сообщил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
Известия вчера в 22:10
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Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи пришел на интервью с белорусскими журналистами босиком.
Инфорос 05:31
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Политика

ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29
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Происшествия

Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД

Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Общество

Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста

Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили в пресс-службе объединения.
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
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Происшествия

Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
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Здоровье

Показания для проведения КТ ужесточились в Свердловской области

В Екатеринбурге показания для проведения компьютерной томографии легких стали более жесткими.
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Общество

Власти Москвы изучат систему отслеживания контактов больных COVID-19

Власти Москвы изучат разработку Минкомсвязи по отслеживанию контактов больных COVID-19, после чего будет принято решение об ее использовании в городских сервисах, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий.
РИА Новости 07:18
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Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных

Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.
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Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой

Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
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В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище

Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times.
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Акимов доложил Путину о работе «Почты России»

Гендиректор «Почты России» доложил главе государства, как компания справлялась с возникающими проблемами и сложностями и как дела обстоят сейчас.
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Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
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