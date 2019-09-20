Футбол
Спорт-ЭкспрессФарфан встретился с Ракитичем и подарил ему футболку «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич обменялись футболками.
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Политика
Еврокомиссия и Украина начали переговоры с Россией о транзите газа
Консультации по заключению нового договора о транзите российского газа через Украину, организованные заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, начались 19 сентября в Брюсселе.
Красная весна вчера в 10:29
Кино
Сильвестр Сталлоне: На «Рэмбо» вам будет не по себе
Газета Metro 09:00
Происшествия
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Армия и оружие
Резолюцию России в СБ ООН по Идлибу заблокировали
США, Британия, Франция и другие страны наложили в СБ ООН вето на резолюцию России и Китая по прекращению огня в сирийском Идлибе.
Взгляд.ру вчера в 12:45
Происшествия
Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило журналисту и бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), об этом «ПГ» сообщила адвокат Светланы Татьяна Мартынова.
Псковская губерния 12:08
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес закрыла показ Versace в ремейке знаменитого «тропического» платья
В Милане прошел показ весенне-летней коллекции Versace, звездой которого стала певица, актриса, а с недавних пор еще и общепризнанная икона моды Дженнифер Лопес.
Собака.ru 15:52
Авто
Компания Amazon заказала 100 000 электрических фургонов у Rivian
SpeedMe вчера в 14:41
Политика
Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) прокомментировал проведение акций протеста в центре Москвы.
Ведомости 12:38
Космос
В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид
Ученые-астрономы изучили космический объект, столкнувшийся с Юпитером в августе текущего года.
Ugpressa.ru 18 сентября в 00:13
Политика
Центробанк Ирана прокомментировал новые санкции со стороны США
Ранее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана Глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что введение очередных американских санкций говорит о том, что у Вашингтона не осталось рычагов для давления на Тегеран, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:38
Происшествия
Несколько домов возле метро «Парнас» лишились света
Около метро «Парнас» в нескольких домах отключили электричество.
Невские Новости 14:23
Политика
Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
РБК 11:21
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru вчера в 09:46
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Lenta.ru вчера в 19:36
Киберспорт
GuardiaN вернулся в Natus Vincere
Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о подписании Ладислава GuardiaN Ковача в состав по CS: GO.
Sportbox.RU 13:37
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera вчера в 05:19
Футбол
Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
Спорт-Экспресс вчера в 17:20
Происшествия
Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями
Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru 16:10
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
Футбол
Кариус допустил результативную ошибку в матче со «Слованом»
Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус стал виновником первого гола «Слована» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Бомбардир.ру вчера в 18:55
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru вчера в 21:08
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.
ТАСС 06:34
Космос
В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода
Piter.tv вчера в 02:20
Политика
Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена
Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.
РЕН ТВ 16:21