Футбол
Спорт-ЭкспрессФарфан встретился с Ракитичем и подарил ему футболку «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич обменялись футболками.
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Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Экономика
Зеленский ждет от кабмина Украины легализации игорного бизнеса
Зеленский ждет от кабмина внесения до 1 января 2020 года законопроектов о принципах административно-территориального устройства страны и стимулировании социально-экономического развития регионов.
Вести.Ru 14:23
Политика
Украинский министр допустил закупку газа у России напрямую
19 сентября Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе теоретически договорились о том, что транзит газа в 2020 году может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет привести свою энергетическую отрасль в соответствии с нормами Евросоюза к 1 декабря этого года.
Газета.Ru 13:19
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Фати получил испанский паспорт
Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати стал испанским подданным.
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Культура
Скончалась оперная певица Ирина Богачева
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:19
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
РИА Новости 07:21
Политика
Представитель Вашингтона заявил, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации Трампа оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупировала часть российской территории.
Суть событий 15:33
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 14:46
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Политика
Трамп пригрозил ударом по 15 важнейшим объектам Ирана
США не хотят войны с Тегераном, но могут очень быстро разрушить 15 наиболее значительных целей в Иране, предупредил глава Белого дома Дональд Трамп.
Газета.Ru 14:22
Футбол
Евсеев — об автоголе Рассказова: наигрывали это
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о победе в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:0).
Чемпионат 12:54
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ 13:35
Происшествия
Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило журналисту и бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), об этом «ПГ» сообщила адвокат Светланы Татьяна Мартынова.
Псковская губерния 12:08
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 14:24
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru вчера в 21:08
Шоу-бизнес
У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок
Еще до появления ребенка на свет экс-участники шоу «Дом-2» делились последними новостями о беременности в своих соцсетях.
Телепрограмма 04:56
Спорт
Сестры Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в многоборье
Российская спортсмена Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, а ее сестра Арина стала второй.
ТК Звезда 13:09
Происшествия
В «Театр.doc» бросили стакан с фекалиями во время спектакля
В «Театре.doc» во время спектакля «Война близко», показ которого посвящен осужденному по «московскому делу» Константину Котову, бросили в зал предмет, источающий неприятный запах.
Дождь 14:36
Игры
Reef Entertainment выпустит игру Terminator: Resistance
Мир фантастики 11:40
Экономика
Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань
Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.
РБК 18 сентября в 06:15
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Общество
Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.
РИА Новости вчера в 06:43
Армия и оружие
В США заявили о наличии плана прорыва ПВО Калининграда
У Соединенных Штатов имеется план прорыва российской противовоздушной обороны в Калининграде, и при необходимости они готовы привести его в действие.
Rambler News Service 00:48
Армия и оружие
Командование «ООС» озвучило потери ВСУ в Донбассе
В Донбассе с начала суток 20 сентября в районе проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") трое украинских военных получили ранения.
ИА Новороссия 14:24