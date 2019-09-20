Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФарфан встретился с Ракитичем и подарил ему футболку «Локомотива»

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Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич обменялись футболками.
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Фарфан встретился с Ракитичем и подарил ему футболку «Локомотива»

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Форвард «Локомотива» Фарфан обменялся футболками с игроком «Барселоны»

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