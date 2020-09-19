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Ведомости
Ведомости

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Таблетки дороже МРОТ: почему лекарства от коронавируса такие дорогие

Изначально оно было разработано японскими учеными, но срок патентной защиты истек, и теперь производить аналогичные средства могут все желающие.
Комсомольская правдавчера в 14:06
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РИА Новости

Фармакологи объяснили цену российского препарата от коронавируса

РИА Новости07:16
RT на русском

Эксперты прокомментировали цену на российский препарат от коронавируса

RT на русском05:19
Газета.Ru

Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от COVID-19

Газета.Ru02:48
РБК

Эксперты объяснили стоимость лекарства от COVID-19 в России

РБК03:43
Комсомольская правда

Эксперты объяснили цену на российское лекарство от коронавируса

Комсомольская правда03:28
Российская газета

Фармакологи объяснили высокую цену на лекарство от коронавируса

Российская газета04:39
Lenta.ru

Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса

Lenta.ru20:56

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Размеры игр Sony для PS5 и онлайн на 6 человек в ремейке Demon’s Souls

Вдобавок на сайте магазина появилась информация о том, что в онлайне ремейка Demon's Souls смогут одновременно участвовать до 6 игроков, хотя в оригинале было лишь 4 человека (1 хост, 2 дружественных фантома и 1 захватчик).
Игромания.ру06:21
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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