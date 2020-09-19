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Ведомости
Ведомости

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Таблетки дороже МРОТ: почему лекарства от коронавируса такие дорогие

Изначально оно было разработано японскими учеными, но срок патентной защиты истек, и теперь производить аналогичные средства могут все желающие.
Комсомольская правдавчера в 14:06
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РИА Новости

Фармакологи объяснили цену российского препарата от коронавируса

РИА Новости07:16
RT на русском

Эксперты прокомментировали цену на российский препарат от коронавируса

RT на русском05:19
РБК

Эксперты объяснили стоимость лекарства от COVID-19 в России

РБК03:43
Российская газета

Фармакологи объяснили высокую цену на лекарство от коронавируса

Российская газета04:39
Комсомольская правда

Эксперты объяснили цену на российское лекарство от коронавируса

Комсомольская правда03:28
Газета.Ru

Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от COVID-19

Газета.Ru02:48
Lenta.ru

Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса

Lenta.ru20:56

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT newsвчера в 09:06
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
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Совет белорусской оппозиции создаст группу для переговоров с ЕС и США

Пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила о планах по созданию переговорной группы для диалога со странами Запада при координационном совете оппозиции.
РБК11:28
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В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ru06:11
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