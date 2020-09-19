Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса
Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
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Изначально оно было разработано японскими учеными, но срок патентной защиты истек, и теперь производить аналогичные средства могут все желающие.
Комсомольская правдавчера в 14:06
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