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Ведомости
Ведомости

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Таблетки дороже МРОТ: почему лекарства от коронавируса такие дорогие

Изначально оно было разработано японскими учеными, но срок патентной защиты истек, и теперь производить аналогичные средства могут все желающие.
Комсомольская правдавчера в 14:06
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RT на русском

Эксперты прокомментировали цену на российский препарат от коронавируса

RT на русском05:19
Lenta.ru

Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса

Lenta.ru20:56
РБК

Эксперты объяснили стоимость лекарства от COVID-19 в России

РБК03:43
Комсомольская правда

Эксперты объяснили цену на российское лекарство от коронавируса

Комсомольская правда03:28
Газета.Ru

Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от COVID-19

Газета.Ru02:48
РИА Новости

Фармакологи объяснили стоимость российского препарата от коронавируса

РИА Новости02:19
Российская газета

Фармакологи объяснили высокую цену на лекарство от коронавируса

Российская газета04:39

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»
Известия22:11
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Александр Кержаков согласился стать главным тренером ФК «Томь»

Томск, 19 сентября 2020, 13:42 — REGNUM Старший тренер юношеской сборной России и лучший бомбардир в истории отечественного футбола Александр Кержаков согласился стать главным наставником томского футбольного клуба «Томь», выступающего в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
REGNUM06:42