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Ведомости
Ведомости

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Таблетки дороже МРОТ: почему лекарства от коронавируса такие дорогие

Изначально оно было разработано японскими учеными, но срок патентной защиты истек, и теперь производить аналогичные средства могут все желающие.
Комсомольская правдавчера в 14:06
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РИА Новости

Фармакологи объяснили цену российского препарата от коронавируса

РИА Новости07:16
Lenta.ru

Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса

Lenta.ru20:56
Российская газета

Фармакологи объяснили высокую цену на лекарство от коронавируса

Российская газета04:39
РБК

Эксперты объяснили стоимость лекарства от COVID-19 в России

РБК03:43
Комсомольская правда

Эксперты объяснили цену на российское лекарство от коронавируса

Комсомольская правда03:28
Газета.Ru

Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от COVID-19

Газета.Ru02:48
RT на русском

Эксперты прокомментировали цену на российский препарат от коронавируса

RT на русском05:19

В Грузии назвали победу тбилисского клуба над «Динамо» местью России

Грузинский политик, член парламента Грузии Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в Лиге Европы УЕФА в контексте российско-грузинских отношений.
В Грузии назвали победу тбилисского клуба над «Динамо» местью России
ФАН06:28

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Нацбанк Украины сообщил о резком росте внешнего долга страны

Регулятор отмечает, что рост внешнего долга Украины традиционно произошел за счет увеличения внешних обязательств как государственного сектора — на 1,4 млрд долларов (до 52,9 млрд долларов, или 33,9% от ВВП), так и частного сектора — на 1,1 млрд долларов (до 69,9 млрд долларов, или 44,8% от ВВП).
REGNUMвчера в 06:26
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Размеры игр Sony для PS5 и онлайн на 6 человек в ремейке Demon’s Souls

Вдобавок на сайте магазина появилась информация о том, что в онлайне ремейка Demon's Souls смогут одновременно участвовать до 6 игроков, хотя в оригинале было лишь 4 человека (1 хост, 2 дружественных фантома и 1 захватчик).
Игромания.ру06:21
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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