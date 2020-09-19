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РИА Новости
РИА Новости

Фармакологи объяснили стоимость российского препарата от коронавируса

Эксперты фармакологического рынка прокомментировали объявленную стоимость лекарства от коронавируса "Арепливир" в 12 320 рублей.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Таблетки дороже МРОТ: почему лекарства от коронавируса такие дорогие

Изначально оно было разработано японскими учеными, но срок патентной защиты истек, и теперь производить аналогичные средства могут все желающие.
Комсомольская правдавчера в 14:06
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RT на русском

Эксперты прокомментировали цену на российский препарат от коронавируса

RT на русском05:19
Российская газета

Фармакологи объяснили высокую цену на лекарство от коронавируса

Российская газета04:39
РИА Новости

Фармакологи объяснили стоимость российского препарата от коронавируса

РИА Новости02:19
Комсомольская правда

Эксперты объяснили цену на российское лекарство от коронавируса

Комсомольская правда03:28
Газета.Ru

Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от COVID-19

Газета.Ru02:48
РБК

Эксперты объяснили стоимость лекарства от COVID-19 в России

РБК03:43
Lenta.ru

Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса

Lenta.ru20:56

В Екатеринбурге завершился фестиваль Ural Music Night

Плотинка Парк Маяковского Главпочтамт Памятник The Beatles Октябрьская площадь Весь вечер и ночь мы вели онлайн-трансляцию с Ural Music Night, в которой подробно рассказывали обо всем, что происходило во время фестиваля.
Екатеринбург Онлайн23:30
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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