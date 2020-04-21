Экономика
КоммерсантъФармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен. О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъвчера в 18:42
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СМИ сообщили о возможном прекращении производства слишком дешевых лекарств
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Парацетамол и димедрол: СМИ выяснили, что из российских аптек могут пропасть дешевые лекарства
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