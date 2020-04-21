Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен. О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Российские фармкомпании хотят прекратить выпуск жизненно важных лекарств

News.ru03:11

СМИ сообщили о возможном прекращении производства слишком дешевых лекарств

Общественное телевидение России03:06

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ruвчера в 20:46

Парацетамол и димедрол: СМИ выяснили, что из российских аптек могут пропасть дешевые лекарства

Петербургский дневниквчера в 23:52

«Ъ»: дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Телеканал 360°вчера в 23:03

СМИ: в России могут прекратить выпуск ряда жизненно необходимых лекарств

РИА Новости02:50

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Коммерсантъвчера в 18:42
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Футбол

«Ньюкасл» потратит 200 миллионов фунтов на трансферы

Английский "Ньюкасл", который может быть приобретен группой инвесторов из Саудовской Аравии, планирует серьезно укрепить состав во время межсезонья и потратит на новые приобретения до 200 миллионов фунтов.
ProstoProSport вчера в 01:43
Энергетика

Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $24

Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,212%, до $23,85 за баррель.
Коммерсантъ 02:49
Политика

В Госдуме заявили, что не готовят проведение амнистии ко Дню Победы

Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 22:06
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Общество

Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском

Российская газета 02:17
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Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153

Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия вчера в 23:18
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Общество

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
9
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
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Общество

Где в Кузбассе выявили новых больных коронавирусом

Сегодня, 21 апреля, власти Кузбасса рассказали, что за минувшие сутки было выявлено 9 больных коронавирусом.
ВашГород.ру 02:01
Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
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Общество

Белгородская область не попала в число регионов с приростом населения

По подсчётам аналитиков, за 2017−2019 гг. убыль населения в Белгородской области составила 0,2 %. Естественная убыль за это время – 19,8 тыс. человек.
Бел.Ру вчера в 06:21
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Общество

Временный мораторий на двойки ввели в школах Алтайского края

Мера действует во время удаленного обучения Руководителям школ поступила рекомендация не ставить ученикам двойки, пока они находятся на дистанционном обучении, рассказал в ходе онлайн-брифинга 21 апреля министр образования Алтайского края Максим Костенко.
АМИТЕЛ 03:12
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Финансы

Курс рубля понизился на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Экономика

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
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Энергетика

Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
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Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
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Наука

Таяние Евразийского ледяного щита ограничили 500 годами

N+1 вчера в 11:02
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
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Авто

В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить так называемый налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
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Происшествия

В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом

В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова.
Вести.Ru вчера в 02:32
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»

Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru вчера в 07:25
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Политика

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
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Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

BFM.ru вчера в 08:25
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Наука

Ученые создали аппарат ИВЛ из технологий для космического строительства

Например, Tesla создает аппараты из автомобильных компонентов, инженеры начали использовать микрокомпьютеры от Raspberry для создания этих устройств, а FDA одобрило создание аппаратов ИВЛ в 25 раз дешевле аналогичных устройств.
Хайтек вчера в 09:58
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Здоровье

Доктор Мясников заявил о знаковом событии в лечении COVID-19

Знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией стало амбулаторное лечение пациентов с COVID-19.
Известия 02:20
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