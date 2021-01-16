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Коммерсантъ

Фармкомпания в Бразилии запросила разрешение на применение «Спутника V»

В первом квартале Россия поставит в Бразилию 10 млн доз вакцины. «Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины "Спутник V"»,— сообщили в пресс-службе компании ТАСС.В источнике
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С чего всё началось
ТАСС

В Бразилии фармкомпания направила запрос регулятору на срочное использование «Спутника V»

Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в пятницу в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного использования.
ТАСС20:53
Подробнее о событии
РБК

В Бразилии запросили разрешение на срочное использование «Спутник V»

РБК22:55
Российская газета

Бразильская фармкомпания направила запрос на срочное использование «Спутника V»

Российская газета22:18
Известия

В Бразилии запросили разрешение на экстренное использование «Спутник V»

Известия21:11
Телеканал 360°

В Бразилии запросили разрешение на срочное использование «Спутника V»

Телеканал 360°21:54
РИА Новости

В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование «Спутника V»

РИА Новости21:35
РЕН ТВ

В Бразилии попросили разрешение на срочное использование «Спутника V»

РЕН ТВ22:04
ТАСС

В Бразилии фармкомпания направила запрос регулятору на срочное использование «Спутника V»

ТАСС20:53

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