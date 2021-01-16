В первом квартале Россия поставит в Бразилию 10 млн доз вакцины. «Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины "Спутник V"»,— сообщили в пресс-службе компании ТАСС.

С чего всё началось В Бразилии фармкомпания направила запрос регулятору на срочное использование «Спутника V» Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в пятницу в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного использования. ТАСС 20:53