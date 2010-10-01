Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFashion-ритейлеры теряют трафик

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Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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Fashion-ритейлеры теряют трафик

Коммерсантъвчера в 17:33

Продавцы одежды в России теряют покупателей

Эхо Москвы02:30
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Экономика

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Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
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Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
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Известия 00:00
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Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
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В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
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Известия вчера в 12:15
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Футбол

Сборная Италии одержала 10-ю победу подряд. Команду тренирует Манчини

Спорт-Экспресс вчера в 17:21
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В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
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Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
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БИЗНЕС Online вчера в 11:14
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REGNUM вчера в 09:54
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Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушен

В Нижнем Тагиле ликвидирован пожар на птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
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Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Известия 02:51
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