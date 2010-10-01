Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFashion-ритейлеры теряют трафик

За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров. Сейчас динамика замедлилась, но ждать роста объема продаж рынку не стоит.
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с чего всё началось

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ15 ноября в 17:33

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Fashion-ритейлеры теряют трафик

Коммерсантъ15 ноября в 17:33

Продавцы одежды в России теряют покупателей

Эхо Москвы16 ноября в 02:30

Московские магазины одежды и обуви потеряли 18% покупателей

Красная весна16 ноября в 04:48

«Мы в ожидании того, что будут массовые банкротства»

BFM.ru16 ноября в 08:23

Fashion-ритейлеры сообщили, что магазины одежды и обуви в России теряют покупателей

Народные новостивчера в 05:15

Магазины одежды и обуви теряют покупателей

МИР 24вчера в 20:32

Московские fashion-ритейлеры теряют покупателей

Бизнес.Ру00:26
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Происшествия

В Новосибирске начались обыски в местном отделении РАН

По данным издания, в зданиях отделения РАН в новосибирском Академгородке проходят обыски.
РБК 00:47
Здоровье

Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Ученые предупредили общественность о том, что в мире уже развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
Актуальные Новости 16 ноября в 20:09
Политика

МВД Грузии сообщило о числе протестующих в Тбилиси

Красная весна вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале архивное фото, на котором она запечатлена в компании доцента Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Известия вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
Общество

Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза

Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Российская газета 00:52
Происшествия

На трассе под Саратовом в столкновении двух фур погиб водитель

Взгляд-инфо вчера в 23:13
Общество

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:45
Общество

Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине

Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине.
iReactor вчера в 22:18
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

REGNUM вчера в 23:36
Общество

В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Политика

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

Симпатии россиян к Владимиру Путину снизились, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:26
Происшествия

Виновник ДТП в Забайкалье с 7 погибшими был пьян

Виновника аварии в Забайкальском крае, в которой погибли 7 человек, заключили под стражу.
РЕН ТВ вчера в 08:44
Политика

В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru вчера в 14:30
Общество

Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком

Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
Pravda.Ru вчера в 10:39
Кино

На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»

REGNUM вчера в 02:11
Армия и оружие

Сирийские войска вернули контроль над второй по мощности ГЭС в стране

Сирийская ГЭС Тишрин перешла под контроль правительственных сил.
РБК 00:31
Экономика

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились только на 3,6%. Также внизу рейтинга оказались Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область — 4%.
Известия вчера в 17:54
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 16 ноября в 06:38
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РБК вчера в 23:54
Происшествия

В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину

Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.
Вестник вчера в 20:15
Политика

Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива

Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Южный Федеральный вчера в 06:09
Финансы

Покупаем евро: эксперт спрогнозировал рост курса на следующей неделе

Курс доллара и евро может вырасти на следующей неделе, о чем свидетельствуют новости с фондовых рынков.
Свободная Пресса 16 ноября в 14:03
Политика

В ЕС предлагают защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ

В Евросоюзе намерены защитить гражданскую авиацию от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы и выделят на это $1,5 млн.
RT на русском вчера в 23:07
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Lenta.ru вчера в 15:00
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Космос

Компания Virgin Galactic начала подготовку космических туристов

REGNUM 16 ноября в 23:35
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:23
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