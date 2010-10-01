Экономика
КоммерсантъFashion-ритейлеры теряют трафик
За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров. Сейчас динамика замедлилась, но ждать роста объема продаж рынку не стоит.
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с чего всё началось
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.Коммерсантъ15 ноября в 17:33
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Fashion-ритейлеры сообщили, что магазины одежды и обуви в России теряют покупателей
Народные новости05:15
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:19, Вашингтон
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ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого погибли семь человек и еще двое получили травмы, произошло 14 ноября, около семи часов утра (около 01:00 мск), на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей.
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
Законопроект о домашнем насилии дополнили понятием «преследование»
Депутаты внесли поправки в законопроект определение преследования жертвы и запрет для помогающим жертвам домашнего насилия организаций на обращение в правоохранительные органы без согласия их подопечного.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Косово уступила национальной команде Англии со счётом 0:4. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри».
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Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
Музыка
София Ротару возвращается в Россию на новогодние заработки
Экономика
Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат
Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Армия и оружие
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Вторая по мощности гидроэлектростанция в Сирии Тишрин (провинция Алеппо) перешла под контроль правительственных сил.
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«Трактор» вновь проиграл «Автомобилисту»
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Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым
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Уволен единственный в России врач-трансплантолог Михаил Каабак, проводивший пересадки почек грудным детям
Михаил Каабак — единственный в России врач, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов.
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Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
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Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма
Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.