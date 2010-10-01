Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFashion-ритейлеры теряют трафик

За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров. Сейчас динамика замедлилась, но ждать роста объема продаж рынку не стоит.
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с чего всё началось

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ15 ноября в 17:33

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Fashion-ритейлеры теряют трафик

Коммерсантъ15 ноября в 17:33

Продавцы одежды в России теряют покупателей

Эхо Москвывчера в 02:30

Московские магазины одежды и обуви потеряли 18% покупателей

Красная веснавчера в 04:48

«Мы в ожидании того, что будут массовые банкротства»

BFM.ruвчера в 08:23

Fashion-ритейлеры сообщили, что магазины одежды и обуви в России теряют покупателей

Народные новости05:15

Магазины одежды и обуви теряют покупателей

МИР 2420:32

Столичные fasion-ритейлеры теряют покупателей

Политическая Экспертиза13:09
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Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
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Роналду забил 99-й гол за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 99-й гол в составе национальной команды.
Metaratings 11:15
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
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В Гонконге протестующие подожгли университет

Вести.Ru 17:35
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости 16:24
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Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Синоптик отметил, что в пятницу ночью ожидается минус четыре-девять градусов, днем — от нуля до минус пяти.
РИА Новости 02:48
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Роналду признался, что понимает, в чем причина его замен в «Ювентусе»

Напомним, 34-летний португалец эмоционально отреагировал на свою замену в матче с «Миланом», португалец сразу покинул стадион.
Sportbox.RU 16:05
Происшествия

В Куйтунском районе мужчина погиб в провалившейся под лёд иномарке

Вечером 15 ноября в Куйтунском районе недалеко от поселка Новая Тельба под лёд провалился автомобиль Toyota Sprinter Carib.
Твой Иркутск 19:30
Общество

Позитивное отношение к Путину снизилось в России

«Левада-центр» провёл исследование и выяснил, что на данный момент с симпатией к президенту России Владимиру Путину относятся 24% респондентов, в 2017 году этот показатель был выше — 32%.
News.ru 21:04
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Дуэйн Джонсон показал фото в образе Чёрного Адама

Новый пост Джонсон выложил в своем Instagram и сопроводил это рассказом о том, что как и большинство детей он мечтал стать супергероем.
Moi-portal.ru 15 ноября в 01:03
Шоу-бизнес

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Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru 05:29
Происшествия

В ДТП в Бурятии погибли четыре человека

Байкал-Daily 07:40
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП с семью погибшими в Забайкалье был пьян

ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого погибли семь человек и еще двое получили травмы, произошло 14 ноября, около семи часов утра (около 01:00 мск), на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей.
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Общество

Законопроект о домашнем насилии дополнили понятием «преследование»

Депутаты внесли поправки в законопроект определение преследования жертвы и запрет для помогающим жертвам домашнего насилия организаций на обращение в правоохранительные органы без согласия их подопечного.
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«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева

ТК Звезда 10:57
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Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 19:12
Футбол

Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Косово уступила национальной команде Англии со счётом 0:4. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри».
Чемпионат 14:17
Политика

Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
РИА Новости 12:46
Музыка

София Ротару возвращается в Россию на новогодние заработки

Политическая Экспертиза 21:03
Экономика

Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
РЕН ТВ 18:55
Армия и оружие

Войска Сирии установили контроль над второй по мощности в стране ГЭС в провинции Алеппо

Вторая по мощности гидроэлектростанция в Сирии Тишрин (провинция Алеппо) перешла под контроль правительственных сил.
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Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева.
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Хоккей

«Трактор» вновь проиграл «Автомобилисту»

Челябинцам изменить ситуацию не удалось. Напомним, что до этого «Трактор» и «Автомобилист» также встречались в Челябинске.
Челябинск Сегодня 09:13
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале архивное фото, на котором она запечатлена в компании доцента Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Уволен единственный в России врач-трансплантолог Михаил Каабак, проводивший пересадки почек грудным детям

Михаил Каабак — единственный в России врач, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов.
BFM.ru 18:08
Политика

В Китае назвали четыре слабых места России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории.
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Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета 17:24
Политика

Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма

Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
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