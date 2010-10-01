Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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Fashion-ритейлеры теряют трафик

Коммерсантъ15 ноября в 17:33

Продавцы одежды в России теряют покупателей

Эхо Москвывчера в 02:30

Московские магазины одежды и обуви потеряли 18% покупателей

Красная веснавчера в 04:48

«Мы в ожидании того, что будут массовые банкротства»

BFM.ruвчера в 08:23

Продавцы одежды и обуви теряют покупателей

Финмаркет01:52
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Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском вчера в 08:05
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Футбол

В Италии тренер молодежной команды был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0

Тренер молодежной команды «Инвиктасауро» из итальянского города Гросетто был уволен после победы своих подопечных со счетом 27:0 над командой «Марина Кальчо».
Sport24.ru вчера в 16:10
Экономика

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos.
Известия вчера в 23:45
Общество

В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге

Журналист литовской редакции DELFI Ориюс Гасановас рассказал о популярности среди соотечественников поездок в Санкт-Петербург ради секса.
Lenta.ru вчера в 05:00
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Футбол

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:58
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
RT на русском вчера в 13:23
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews 15 ноября в 11:16
Космос

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru вчера в 02:41
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

Российская газета вчера в 14:45
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM 15 ноября в 06:06
Политика

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент

Участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента открылись в Белоруссии, в основной день голосования они будут работать до 20.00 (совпадает с мск).
РИА Новости 00:06
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Происшествия

В жилом доме в Приморье обрушилась стена

В жилом доме на улице Пушкина города Уссурийска в Приморском крае вечером 16 ноября обрушилась стена, сообщается на сайте городской администрации.
Российская газета вчера в 22:27
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика

Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РИА Новости вчера в 16:41
Фигурное катание

Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в одиночных соревнованиях на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 12:11
ЖКХ

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Известия вчера в 15:57
Происшествия

В Москве у бизнесмена в гостинице похитили $100 тысяч

«Выехавшие на место полицейские установили, что потерпевший проживал в одном из номеров, где после совместного распития спиртного злоумышленники нанесли ему побои и, связав ремнём, забрали, по словам заявителя, 100 тысяч долларов и телефон», — заявили в полиции.
RT на русском 02:01
ЖКХ

Водоснабжение в Благовещенске контролирует лично мэр города

REGNUM 00:31
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

RT на русском вчера в 21:44
Единоборства

Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9

Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 01:35
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 15 ноября в 06:25
Общество

На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»

РБК 14 ноября в 07:36
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
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