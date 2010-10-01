Экономика
КоммерсантъFashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Общество
СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ
Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Футбол
В Италии тренер молодежной команды был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0
Тренер молодежной команды «Инвиктасауро» из итальянского города Гросетто был уволен после победы своих подопечных со счетом 27:0 над командой «Марина Кальчо».
Экономика
Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара
Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos.
Общество
В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге
Журналист литовской редакции DELFI Ориюс Гасановас рассказал о популярности среди соотечественников поездок в Санкт-Петербург ради секса.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Футбол
Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Космос
Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода
Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Космос
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Политика
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
Участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента открылись в Белоруссии, в основной день голосования они будут работать до 20.00 (совпадает с мск).
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Происшествия
В жилом доме в Приморье обрушилась стена
В жилом доме на улице Пушкина города Уссурийска в Приморском крае вечером 16 ноября обрушилась стена, сообщается на сайте городской администрации.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Политика
Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией
Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в одиночных соревнованиях на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве, передает ТАСС.
ЖКХ
Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Происшествия
В Москве у бизнесмена в гостинице похитили $100 тысяч
«Выехавшие на место полицейские установили, что потерпевший проживал в одном из номеров, где после совместного распития спиртного злоумышленники нанесли ему побои и, связав ремнём, забрали, по словам заявителя, 100 тысяч долларов и телефон», — заявили в полиции.
Кино
В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи
Единоборства
Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9
Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Общество
На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»
Кино