Экономика
КоммерсантъFashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Здоровье
Глобальная эпидемия суперинфекций началась
Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой
В Краснодарском крае в станице Старовеличковской прошло прощание с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко.
Общество
В Испании прекратили продажу книги историка-расчленителя Соколова
Испанское издательство Desperta Ferro удалило из своего каталога книгу доцента СПбГУ Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Политика
Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания.
Происшествия
Погибшего в колледже Благовещенска похоронили в родном селе
Погибшего в колледже Благовещенска похоронили в родном селе. 19-летнего студента в прошлый четверг застрелил ровесник.
Происшествия
В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика
Здание птицефабрики загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Нижнем Тагиле Свердловской области, около 20 работников предприятия эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Алтайском крае
Возгорание произошло в рейсовом автобусе с 20 пассажирами в Алтайском крае. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Футбол
Сборная Бельгии прилетела в Петербург
Сборная Бельгии прибыла в Петербург на матч отборочного турнира Евро-2020 против России.
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Футбол
Конте получил анонимное письмо с пулей
Итальянский специалист получил анонимное письмо с угрозами и пулей, сообщает Corriere della sera.
Общество
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Армия и оружие
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
Происшествия
МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины
МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года.
Здоровье
В России хотят запретить хлеб без йода
С 1 июня 2022 года предложено готовить продукты с использованием йодированной соли.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в каске и бронежилете
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Общество
Россияне стали меньше покупать обычные сигареты
Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Франция официально пригласила российских экспертов принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал из-за пожара в апреле, заявила французский посол в России Сильви Берманн.