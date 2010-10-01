Экономика
КоммерсантъFashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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Fashion-ритейлеры сообщили, что магазины одежды и обуви в России теряют покупателей
Народные новости05:15
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