Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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Fashion-ритейлеры теряют трафик

Коммерсантъ15 ноября в 17:33

Продавцы одежды в России теряют покупателей

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Политическая Экспертиза13:09
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