Fashion-рынок сузился на четверть По итогам 2020 года объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. Восстановления после столь глубокого падения в в Fashion Consulting Group (FCG) ожидают только к 2025 году.

С чего всё началось Fashion-рынок сузился на четверть По итогам 2020 года объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. Восстановления после столь глубокого падения в в Fashion Consulting Group (FCG) ожидают только к 2025 году. Ритейлеры отмечают, что могло быть и хуже, в этот кризис им помогли онлайн-продажи. Коммерсантъ 17:58