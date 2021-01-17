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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Fashion-рынок сузился на четверть

Fashion-рынок сузился на четверть По итогам 2020 года объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. Восстановления после столь глубокого падения в в Fashion Consulting Group (FCG) ожидают только к 2025 году.В источнике
Новые Известия
Рамблер
Моллы.Ru
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Коммерсантъ
С чего всё началось
Коммерсантъ

Fashion-рынок сузился на четверть

По итогам 2020 года объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. Восстановления после столь глубокого падения в в Fashion Consulting Group (FCG) ожидают только к 2025 году. Ритейлеры отмечают, что могло быть и хуже, в этот кризис им помогли онлайн-продажи.
Коммерсантъ17:58
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Пандемия обрушила российский fashion-рынок на четверть

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Fashion-ритейлеры потеряли 26% выручки в 2020 году

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Российский рынок модной одежды сократился на 25% из-за пандемии

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Исследование: российский фэшн-рынок на фоне пандемии сократился на четверть

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Продажи одежды в России упали на 25%

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Продажи одежды в России рухнули в 2020 году на 25%

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Fashion-рынок сузился на четверть

Коммерсантъ17:58

IIHF определится с проведением ЧМ по хоккею в Белоруссии в течение пяти дней

Международная федерация хоккея (IIHF) намерена в течение пяти дней принять итоговое решение по поводу того, проводить ли матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии, сообщил президент федерации Рене Фазель.
IIHF определится с проведением ЧМ по хоккею в Белоруссии в течение пяти дней
Коммерсантъ16 января в 12:14