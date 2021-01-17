Fashion-рынок сузился на четверть
Fashion-рынок сузился на четверть По итогам 2020 года объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. Восстановления после столь глубокого падения в в Fashion Consulting Group (FCG) ожидают только к 2025 году.В источнике
С чего всё началось
Fashion-рынок сузился на четверть
По итогам 2020 года объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. Восстановления после столь глубокого падения в в Fashion Consulting Group (FCG) ожидают только к 2025 году. Ритейлеры отмечают, что могло быть и хуже, в этот кризис им помогли онлайн-продажи.
Коммерсантъ17:58
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