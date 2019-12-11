Полузащитник Барселоны Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов. Во вторник в матче шестого тура группового этапа с Интером (2:1) на стадионе Сан-Сиро испанец вышел на замену на 85-й минуте, а через минуту забил победный гол.

Общество Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.

Политика В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки» «Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Авто Ущерб от лежачих полицейских показали в замедленной съемке Небольшие, но высокие лежачие полицейские на большой скорости наносят вред и колесам, и шинам автомобиля, тогда как наиболее крупные препятствия, встречающиеся и на наших дорогах, способны разрушить передний бампер и днище.

Политика Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».

Автоспорт Льюис Хэмилтон умолчал о возможном падении на тестах мотоцикла MotoGP В прошедший понедельник в Валенсии две легенды автоспорта Льюис Хэмилтон и Валентино Росси обменялись своей гоночной техникой при посредничестве общего спонсора Monster Energy, а в среду действующий чемпион Формулы 1 через свои социальные сети впервые прокомментировал это событие.

Политика Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.