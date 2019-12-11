Лига чемпионов
Советский спортФати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Полузащитник Барселоны Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов. Во вторник в матче шестого тура группового этапа с Интером (2:1) на стадионе Сан-Сиро испанец вышел на замену на 85-й минуте, а через минуту забил победный гол.
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Футболист «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 16:57
Полузащитник «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Sportbox.RUвчера в 17:21
Форвард «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
RT на русскомвчера в 18:24
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