Политика

РБКРБКФаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

Конец операции "Преемница" Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году). 57-летняя Крамп-Карренбауэр была протеже Меркель.
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Меркель оценила отказ главы ХДС баллотироваться в канцлеры ФРГ

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