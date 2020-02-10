Политика

РБКРБКФаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

Конец операции "Преемница" Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году). 57-летняя Крамп-Карренбауэр была протеже Меркель.
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Зигмар Габриэль
Мы являемся свидетелями конца второй крупной народной партии в Германии: после СДПГ ХДС также больше не может преодолевать разногласия внутри партии. Фланги слишком сильно расходятся.
— Зигмар Габриэль, немецкий политикРИА Новости 07:47

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США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

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Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
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Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

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В Китае число жертв коронавируса превысило 900 человек

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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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